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Газета Le Monde сообщила о прослушке телефона Макрона

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:51
Политика
Газета Le Monde сообщила о прослушке телефона Макрона
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 20 июля. Телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы Pegasus, пишет газета Le Monde.

По заверению французских журналистов, телефонные аппараты Макрона и премьера Франции Эдуара Филиппа могли быть объектом слежки марокканских спецслужб в 2019 году.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят расследование из-за плаката, на котором Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера. Хулиган воспользовался фотошопом и подписал слоган о вакцинации.

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