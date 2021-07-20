Газета Le Monde сообщила о прослушке телефона Макрона

Париж, 20 июля. Телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы Pegasus, пишет газета Le Monde.

По заверению французских журналистов, телефонные аппараты Макрона и премьера Франции Эдуара Филиппа могли быть объектом слежки марокканских спецслужб в 2019 году.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят расследование из-за плаката, на котором Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера. Хулиган воспользовался фотошопом и подписал слоган о вакцинации.