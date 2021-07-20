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Жители ЦАР требуют отмены оружейного эмбарго Совбеза ООН в отношении республики
Весь мир
Жители ЦАР требуют отмены оружейного эмбарго Совбеза ООН в отношении республики
Global Look Press  /  © UN Bureau / XinHua

Банги, 20 июля. Центральноафриканские журналисты осудили медлительность Совета Безопасности ООН по вопросу снятия ограничений на поставку вооружения в ЦАР.

Авторы статьи в социально-политическом журнале La fraternite напомнили, что 29 июля 2021 года состоится заседание международной организации касательно эмбарго на поставки военных грузов. Эксперты отметили, что несмотря на запрет, боевики из «Коалиции патриотов за перемены» на протяжении долгого времени использовали запрещенную технику и боеприпасы.

«ООН запретила поставку тяжелого вооружения в республику. Однако, бандформирования, как позднее выяснилось, использовали его против Вооруженных сил ЦАР (FACA)», — говорится в опубликованной статье.

Также журналисты раскритиковали радикалов за многочисленные нарушения договоренностей:

«Центральноафриканские власти пытались пойти на мировую с последователями экс-главы ЦАР Франсуа Бозизе, но не получилось. Боевики «Коалиции» отказались соблюдать режим прекращения огня и атаковали мирное население, а также военнослужащих национальной армии».

Кроме того, авторы статьи спрогнозировали активизацию бандформирований в том случае, если ООН вновь продлит эмбарго на поставку оружия в африканское государство.

«Кому выгоден этот запрет? На чьей стороне должен быть Совет Безопасности? Преступников больше не пугают никакие санкции, они хотят реванша. Радикалы желают отомстить президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера за то, что он уничтожил их основные силы», — объяснили журналисты.

Ранее президент Анголы призвал ООН отменить наложенное на Центральноафриканскую Республику оружейное эмбарго. Он отметил, что обстановка в стране кардинально изменилось с момента начала кризиса безопасности.

Теперь обученные российскими инструкторами Вооруженные силы ЦАР могут сами противостоять внутренним и внешним угрозам, подчеркнул он. Поэтому запрет на поставку вооружения полностью утратил актуальность.

 

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