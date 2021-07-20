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Новейший российский авиалайнер МС-21-300 презентовали в ходе МАКС-2021

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:54
Экономика
Новейший российский авиалайнер МС-21-300 презентовали в ходе МАКС-2021
aviasalon.com  /  ОАО «Авиасалон»

Москва, 20 июля. Презентация широкой публике новейшего отечественного авиалайнера МС-21-300 с композитным крылом российского производства прошла в рамках открытия МАКС-2021.

Модель является представителем семейства авиалайнеров нового поколения, ориентированных на наиболее массовый сегмент мирового рынка пассажирских самолетов. Созданием ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 занимается авиастроительная корпорация «Иркут». Также в разработке задействовано Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева.

Планировалось, что при запуске серийного производства модель назовут «Як-242», но от этой идеи отказались, сообщает издание «Военное дело».

Среди российских самолетов МС-21 имеет самый высокий показатель весовой доли углекомпозитов в конструктиве. Крыло авиалайнера впервые выполнено из полимерных композитных материалов.

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с летной программой первого дня в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Она стартовала именно с полетов новейшего МС-21.

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