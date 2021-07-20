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Изменение климата вызвало таяние ледников и образование озер в Швейцарских Альпах
Общество
Изменение климата вызвало таяние ледников и образование озер в Швейцарских Альпах
pixabay.com  /  Maximilian

Берн, 20 июля. Глобальное потепление вызвало интенсивное таяние ледников в Швейцарских Альпах, в горах образовалось более 1200 новых озер за короткий промежуток времени примерно с 1850 года.

Исследование горного ландшафта проводили ученые Швейцарского федерального института водных наук и технологий. Согласно представленному отчету, около 1000 озер существуют и сейчас.

Специалисты не ожидали такого количества новых озер, темпы таяния оказались значительно более быстрыми, чем прогнозировалось. За последнее десятилетие добавилось около 180 новых озер, уточнили ученые. Исследование показало, что за прошлый год ледники потеряли 2% своего объема, ожидается, что будет утеряно около двух третей от всего объема ледников в Швейцарских Альпах, пишет издание Planet Today.

Зависимость между длительность сезонов года и глобальным потеплением раскрыл научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Уже сейчас во многих регионах заметно уменьшение зимнего периода, однако холода никуда не денутся, они будут редкими, но сильными, пояснил синоптик.

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глобальное потепление изменение климата швейцарские альпы
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