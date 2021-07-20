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Президент ЦАР проверил боеготовность военной базы Кассаи
Весь мир
Президент ЦАР проверил боеготовность военной базы Кассаи
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 20 июля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера совершил рабочий визит в военный лагерь Кассаи.

Национальный лидер встретился с бойцами Вооруженных сил ЦАР и проинспектировал степень их подготовки, а также оснащенность места дислокации военнослужащих.

Туадера посетил Кассаи в сопровождении министра обороны Клод Рамо Биро и начальника генерального штаба Зефирина Мамаду. Президент отметил, что только хорошие условия труда и достойная заработная плата позволят центральноафриканским военнослужащим эффективно выполнять поставленные задачи.

Несмотря на то что подготовленные российскими инструкторами бойцы FACA разбили основные силы боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», армия страны все еще находится в режиме повышенной боевой готовности. В республике наблюдается присутствие отдельных бандформирований, которые нападают на мирное население.

Также не стоит исключать внешние угрозы, например, чадские солдаты возвели на территории ЦАР военную базу, что сигнализирует об агрессивном настрое по отношению к соседям. Однако аналитики утверждают, что россияне смогли качественно обучить национальные Вооруженные силы. Теперь армия FACA стала одной из самых сильных в Африке.

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цар туадера
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