«Спасибо за помощь»: Российские специалисты заслужили благодарность главы таможни ЦАР

Банги, 20 июля. Руководитель таможни ЦАР Теодор Инамо рассказал про взаимодействие ведомства с российскими специалистами.

Он напомнил, что 7 мая 2021 года премьер-министр республики Анри-Мари Дондра подписал соглашение с представителями из России о сотрудничестве в области пограничного контроля. Тем самым глава правительства ЦАР передал часть полномочий специалистам из РФ, которые приехали в африканскую страну, чтобы помочь местным пограничникам в борьбе с контрабандой и коррупцией.

«Власти республики обратились за помощью к Москве. Теперь россияне помогают нам пресекать незаконную деятельность на пограничных пунктах досмотра», — объяснил Инамо.

Таможенник поблагодарил отечественных специалистов и заявил, что уже сейчас ощущаются положительные изменения в работе важного государственного органа.

«Спасибо России за помощь в борьбе с мошенничеством и коррупцией на таможне. Сейчас на наших глазах начали происходить положительные изменения. Например, недавно россияне помогли задержать незаконный груз — запасные автозапчасти», — рассказал он.

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Ранее заместитель генерального директора главного таможенного управления Даниэль Нгереми прокомментировал видео, на котором российские инструкторы помогают центральноафриканцам досматривать контейнер миротворцев ООН (МИНУСКА).

Нгереми объяснил, что россияне не вмешиваются в дела пограничного контроля и не обыскивают транспортные средства МИНУСКА. Они только консультируют центральноафриканских стражей границы.