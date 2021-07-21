Тимати стал руководителем образовательной организации «XIII музыкальный альянс»

Москва, 20 июля. Основатель лейбла Black Star и участник последнего сезона шоу «Холостяк» Тимур Юнусов (он же Тимати) получил должность руководителя некоммерческой организации дополнительного образования «XIII музыкальный альянс». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на систему данных «Спарк».

Организация была зарегистрирована 15 июля этого года. Данных о ее учредителях пока нет. Основной деятельностью компании является дополнительное образование детей и взрослых.

Также альянс займется культурным образованием, будет работать как полноценный лейбл, выпускающий и записывающий треки.

Для этого силами компании будут создаваться базы данных и другие информационные ресурсы, поддерживаемые деятельностью в сфере связей с общественностью.

Организация под управлением Юнусова также будет заниматься и изданием газет и журналов. Планируется проводить научные изыскания и разработки в области общественных и гуманитарных наук. На базе альянса будут организовываться конференции, выставки, а также подразумевается их участие в деятельности танцплощадок, дискотек и школ танцев.

Ранее сообщалось, как Тимати и его бывшая супруга Анастасия Решетова начали «делить» сына.