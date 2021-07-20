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Опубликован трейлер фильма «Последняя дуэль» с Адамом Драйвером и Мэттом Дэймоном
Общество
Опубликован трейлер фильма «Последняя дуэль» с Адамом Драйвером и Мэттом Дэймоном
Кадр из фильма «последняя дуэль»

Лос-Анджелес, 20 июля. Американская киностудия 20th Century Studios показала трейлер исторической драмы «Последняя дуэль». Главные роли в фильме сыграли Мэтт Дэймон и Адам Драйвер.

Лента является экранизацией романа Эрика Ягера, причем литературное произведение основано на реальной истории. Картина расскажет о последней законной дуэли, состоявшейся во Франции в XIV веке.

По сюжету нормандский рыцарь Жан де Карруж в исполнении Дэймона узнает, что его жену изнасиловал Жак Ле Гри, которого играет Драйвер. Главный герой пытается добиться правосудия с помощью дуэли, поскольку французский король стоит на стороне Ле Гри. При этом в случае смерти рыцаря его супругу, роль которой досталась звезде сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, сожгут на костре за ложные обвинения.

Ранее в Сети появился дебютный трейлер киномюзикла «Аннет» с Адамом Драйвером. В ленте также снялась обладательница «Оскара» Марион Котийяр.

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фильм драйвер дэймон последняя дуэль
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