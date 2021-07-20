Правозащитники призвали президента Туниса узнать о судьбе схваченных в Ливии беженцев

Тунис, 20 июля. Правозащитная организация призвала власти страны принять меры, чтобы выяснить судьбу 50 мигрантов. Граждане республики, нелегально направившиеся в ЕС, захвачены ливийской береговой охраной.

Сотрудник по связям с общественностью Тунисского форума защиты экономических и социальных прав (FTDES) сообщил агентству Тунис Африк Пресс (TAP), что беженцы из североафриканской страны на протяжении полутора месяцев перехватывались на море силовиками. Теперь они находятся в триполитанских центрах содержания под стражей. Об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

«Около 50 тунисских нелегальных мигрантов задержаны в Ливии в июне и июле», — добавил чиновник.

المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية: قرابة 50 تونسيا من المهاجرين غير النظاميين تم احتجازهم خلال شهري جوان وجويلية في مراكز الاحتجاز الليبية، دون معرفة مصيرهم ، إلى حدالآن #وكالة_وات — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) July 19, 2021

Правозащитники от имени семей пострадавших призвали президента Каиса Саида и министра иностранных дел предпринять необходимые действия и запросить в соседнем государстве информацию о перехваченных беженцах. Их близкие находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за отсутствия сообщений о местонахождении и здоровье.

Один из родственников пропавшего мигранта рассказал, что 19 июня девять молодых людей и две девушки на лодке отплыли с острова Джерба. В море их перехватила береговая охрана.

«Из-за отсутствия информации в тунисском консульстве в Ливии мы до сих пор ищем другие источники, чтобы узнать о судьбе наших родных», — сообщил спикер.

Опасения правозащитников и родных задержанных вполне обоснованы. Береговую охрану Ливии неоднократно обвиняли в преступлениях. В докладах СБ ООН и отчетах гуманитарных организаций фиксировались многочисленные нарушения в области прав человека. Сотрудникам службы вменяются пытки мигрантов, убийства, а также насилие и работорговля.