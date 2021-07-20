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Эксперт Конаныхин объяснил провал американских попыток отказаться от двигателей РД-180

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:32
Технологии
Эксперт Конаныхин объяснил провал американских попыток отказаться от двигателей РД-180
engine.space  /  НПО Энергомаш

Москва, 20 июля. Космическая отрасль США не может заместить ракетные двигатели РД-180 российского производства на протяжении 20 лет, сообщил бывший ракетный инженер Дмитрий Конаныхин.

Ранее власти США декларировали скорый отказ от импорта РД-180, так как им на смену должны были прийти американские силовые агрегаты BE-4 производства компании ULA, напомнил Конаныхин в интервью «ПолитРоссии». Однако недавно пресс-служба Роскосмоса сообщила о готовности правительства США заключить новый контракт на приобретение очередной партии ракетных двигателей российского производства. Первый был подписан еще в прошлом веке, напомнил эксперт.

«Когда американцы начали испытывать широко анонсированные двигатели ВЕ4, оказалось, что они не такие уж надежные… в этой области машиностроения «великая американская инженерная держава» не может обойтись без тех решений, которые есть у России», — объяснил провал американских попыток отказаться от сотрудничества с РФ в космической области собеседник «ПолитРоссии».

По словам Конаныхина, продолжение поставок РД-180 в США выгодно России, так как эти двигатели не могут использоваться для вывода на орбиту грузов военного назначения и при этом принесут значительную прибыль российскому бюджету.

Ранее стало известно о первой демонстрации макета ядерного космического буксира «Зевс» на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. О ходе подготовки к запуску к Международной космической станции российского многоцелевого лабораторного модуля «Наука» сообщал RT.

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россия сша рд-180
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