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Мантуров назвал российский истребитель Checkmate главным конкурентом F-35A и Gripen

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:47
Армия
Мантуров назвал российский истребитель Checkmate главным конкурентом F-35A и Gripen
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Жуковский, 20 июля. Российский истребитель Checkmate станет серьезным конкурентом для американского F-35A и шведского JAS-39 Gripen. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр выразил уверенность, что Checkmate займет лидирующие позиции на мировом рынке вооружения и составит серьезную конкуренцию для американских и европейских авиастроителей.

«Если брать американский аналог — это F-35, Европа — Gripen, также китайский самолет, который разрабатывался вместе с Пакистаном», — пояснил Мантуров.

Он также добавил, что работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет. Первый полет самолета должен состояться в 2023 году.

Ранее стало известно, что пилоту истребителя F-35А ВВС Италии понадобилась помощь психолога после встречи с российским Су-30СМ в небе над акваторией Балтийского моря. Самолет ВКС РФ перехватил итальянский F-35 во время воздушного патрулирования в июне 2021 года. По словам пилота ВВС Италии, российский коллега действовал решительно и жестко, «проворачивая опасные маневры», передает Infox.ru.

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россия мантуров истребитель
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