Банги, 20 июля. Организация «Врачи без границ» (MSF) вынуждена приостановить деятельность на территории Центральноафриканской Республики.

Несмотря на то что обученные российскими инструкторами Вооруженные силы ЦАР (FACA) уничтожили большую часть боевиков из «Коалиции патриотов за перемены», остатки бандформирований продолжают атаковать мирных жителей и медицинских работников. Представители гуманитарной организации обеспокоены преступной деятельностью радикалов. По их словам, врачи и пациенты постоянно подвергаются насилию со стороны преступников.

«Погибло большое количество граждан и медработников. Мы также осуждаем нападения на пациентов, которые проходят у нас лечение», — заявил глава миссии.

Сотрудники MSF рассказали, что за последние шесть месяцев они стали свидетелями того, как бандформирования хладнокровно разрушают медицинские учреждения, лишая людей возможности обратиться за помощью.

«Они вынудили нас приостановить деятельность организации. Это усугубляет гуманитарный кризис в республике. Сейчас мы фиксируем высокий уровень смертности среди детей и женщин с осложнениями после родов», — посетовал заместитель руководителя программы Гиса Колер.

Ситуацию усугубляет сезон дождей. В этот период люди начинают чаще заболевать малярией и другими опасными для жизни инфекциями. Медработники пожаловались, что радикалы приходят в больницы и устраивают показательное «шоу». Они выбирают себе жертву и мучают, подвергая ее физическим и психологическим надругательствам.

Ранее сообщалось о том, что боевики напали на конвой «Врачей без границ», ранили трех человека и убили одну женщину.