Фильм по мотивам финно-угорского эпоса снимут в Марий Эл

Марий Эл, 20 июля. Режиссер Денис Шаблий работает над фильмом-сказкой по мотивам легенд финно-угорского народа. Съемки картины под названием «Не Иван, или Как приручить богатыря» пройдут в Марий Эл.

Главным героем фильма станет обычный марийском мальчик, который сталкивается с рядовыми, казалось бы, для подростка проблемами. За помощью он обращается к персонажу финно-угорского эпоса — богатырю Онару. По словам режиссера Дениса Шаблия, в фильме он хочет по-новому взглянуть на вечную проблему отцов и детей. Помимо взаимоотношений между детьми и родителями, одной из главных линий будет история о непростой первой любви, сообщает ИА «МедиаПоток».

Создатели фильма-сказки уже завершили кастинг, однако окончательный актерский состав будет разглашен, когда съемочная команда прибудет в Йошкар-Олу. Богатыря Онара на экране воплотит актер и спортсмен Олег Тактаров, который снимался во многих голливудских блокбастерах.

Сказания и легенды начали активно использовать в качестве сценарной основы. Так, недавно продюсер Ренат Хатуаев рассказал, что готовит новый сериал в жанре киберпанка под названием «Нарт» по мотивам нартского эпоса.