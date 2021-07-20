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Организаторы Олимпиады в Токио допустили возможность отмены игр из-за пандемии

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:41
Олимпиада-2020 в Токио
Организаторы Олимпиады в Токио допустили возможность отмены игр из-за пандемии
Global Look Press  /  He Changshan/XinHua

Токио, 20 июля. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио не исключают возможности отмены масштабного спортивного события из-за пандемии коронавируса.

По словам генерального директора оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто, сейчас нельзя предсказать, как изменится ситуация с COVID-19. Если произойдет всплеск заболеваемости, обсуждение возможной отмены игр продолжатся.

«Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, мы созовем пятисторонние переговоры снова», — приводит слова Муто Sky Sports.

Гендиректор добавил, что заболеваемость может расти или падать. В связи с этим организаторы допускают возможность отмены Олимпиады.

Российским спортсменам посоветовали следовать особой диете на Олимпийских играх. Участникам соревнований рекомендовали отказаться от традиционной японской кухни.

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олимпийские игры спорт олимпиада коронавирус
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