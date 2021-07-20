Организаторы Олимпиады в Токио допустили возможность отмены игр из-за пандемии

Токио, 20 июля. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио не исключают возможности отмены масштабного спортивного события из-за пандемии коронавируса.

По словам генерального директора оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто, сейчас нельзя предсказать, как изменится ситуация с COVID-19. Если произойдет всплеск заболеваемости, обсуждение возможной отмены игр продолжатся.

«Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, мы созовем пятисторонние переговоры снова», — приводит слова Муто Sky Sports.

Гендиректор добавил, что заболеваемость может расти или падать. В связи с этим организаторы допускают возможность отмены Олимпиады.

Российским спортсменам посоветовали следовать особой диете на Олимпийских играх. Участникам соревнований рекомендовали отказаться от традиционной японской кухни.