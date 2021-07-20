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Боевики убили тринадцать полицейских на северо-западе Нигерии
Весь мир
Боевики убили тринадцать полицейских на северо-западе Нигерии
flickr.com  /  @Robert

Абуджа, 20 июля. Боевики устроили засаду правоохранителям, которые прибыли на вызов местных жителей.

Инцидент произошел в районе местного самоуправления Бунгуду в штате Замфара на северо-западе Нигерии. В результате нападения погибли 17 сотрудников полиции, еще 7 получили ранения.

Губернатор провинции заявил, что радикалы тщательно спланировали атаку и предварительно готовились к операции. Ранее правительство республики объявило чрезвычайное положение в связи с постоянными ограблениями и похищениями людей на дорогах африканской страны.

Кроме того, террористы систематически нападают на офицерский состав нигерийской армии. Накануне они застрелили местного генерала, который возвращался из столицы в штаб на личном автомобиле.

Северо-запад республики считается одним из самых опасных мест в африканском государстве. Не так давно радикалы расстреляли восемнадцать человек в этом регионе.

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нигерия
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