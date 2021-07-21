Август в России — месяц щедрый на солнце и созревшие дары природы. Все лето воздух и вода нагревались, чтобы в этом месяце порадовать путешественников мягким бархатным теплом. Тем, кто запланировал отдых на последний летний месяц, ФАН готов дать несколько советов: куда поехать в августе в России за яркими впечатлениями, на каких условиях в регионах принимают туристов в наше пандемическое время.

Особенности августовского отдыха в России в 2021 году

Соотечественники продолжают осваивать родные курорты, открывая все новые и новые места, где можно отдохнуть в России в августе недорого и комфортно. Но стоит обратить внимание на то, что отдых в августе в России будет в обязательном порядке связан с антиковидными мерами. Так, с 1 августа российская здравница Кубань готова принимать непривитых гостей с отрицательным ПЦР-тестом при условии, что они готовы привиться в течение трех дней после въезда на территорию региона. А это любимые курортниками города — Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсе. Сегодня отдыхающих заселяют в гостиницы при наличии сертификата о прививке или наличии отрицательных результатов теста.

Еще одна особенность августовского отдыха на территории России — здесь становится очень комфортно по климату: основная жара уже спадает, но воздух и вода остаются в меру прогретыми.

Август радует обилием фруктов и овощей, в каждом регионе есть свои «коронные» вкусности. В Астрахани — арбузы, в Тамани — виноград, абрикосы и груши, в Абхазии — инжир и кизил. И для детей, и для взрослых это прекрасная возможность зарядиться витаминами перед долгой зимой.

Еще один приятный момент отпуска в августе — на морских курортах можно смело торговаться по цене на жилье, стоимость еще держится на пиковой отметке, но хозяева уже готовы уступать.

Наконец, август — это отличная возможность насладиться последним летним месяцем по полной программе и в приятной компании. В России лето короткое, поэтому нужно использовать август на полную катушку для «подзарядки» организма.

Отдых на море в России в августе: куда поехать?

Море манит и притягивает россиян, как магнит. Побывавшие на море отличаются не только красивым загаром, стройными и подтянутыми формами, но и особенным благостным настроением. Наверно, только морской отдых способен отключить нашу голову от повседневных забот.

Черноморские курорты

Без бренда «Курорты Краснодарского края» наш список мест для отдыха будет неполным. Август, а точнее его вторая половина, считается «бархатным сезоном». Вода уже прекрасно прогрета до 25 градусов, а воздух не такой знойный, как в июне-июле — обычно 26-27 градусов тепла. Излюбленные места отдыха россиян — Сочи, Геленджик, Анапа, Туапсе. Для отдыха с детками подойдут маленькие поселки типа Сукко, Кабардинка, Лазаревское. В них, как правило, менее многолюдно и больше свободного места на пляжах и в кафе. А продуктовые рыночки пестрят разнообразием сладких ароматных фруктов и ягод.

Таманский полуостров

Курорт, омываемый Черным и Азовским морями, а также водами Керченского пролива, принадлежит Кубани. Географически это уникальное место расположено на юге Краснодарского края. Несмотря на довольно крутые скалистые берега и узкую песчаную полосу у моря, отдыхающие любят это место. На азовской стороне можно получить качественное грязелечение, а на черноморском «тусовочном» побережье — весело провести время. Август и здесь считается «бархатным» как по климатическим условиям, так и по количеству созревших фруктов и овощей. Морские процедуры можно чередовать с осмотром местных достопримечательностей, их здесь предостаточно: крокодиловая ферма, ферма бабочек в станице Голубицкая, дельфинарий, зоопарк, аквапарк и так далее.

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Абхазия и Великая Абхазская стена

Пляжи и море в Абхазии безукоризненно чистые в любом курортном местечке: в Гаграх, в Пицунде, в Сухуме. Галечно-песчаное покрытие и пологий вход в воду делают абхазские пляжи очень привлекательными для семейного отдыха с маленькими детьми. Однако в погоне за расслабляющим пляжным отдыхом не стоит забывать и об историческом наследии, поэтому сегодня мы хотим сделать акцент на древней абхазской архитектуре. Келасурскую стену по своим масштабам, конечно, нельзя сравнить с Великой Китайской стеной, ее протяженность — всего 150 км, однако значение этой достопримечательности для истории республики переоценить невозможно. Начинается это оборонительное сооружение в устье реки Келасури, а заканчивается на берегу другой реки — Ингури. Стена — свидетель множества княжеских междоусобиц и военных походов. По одной версии, она была построена византийцами в VI веке, по другой — мегрельским князем в XVII веке. Внимание также нужно обратить на крепость на горе Сатанджо — древнее укрепление на хребте Айсра.

Дербент и цитадель Нарын-Кала

Плавно передвигаемся с Черного моря на Каспий — в Республику Дагестан. Помимо роскошного теплого моря, здесь тоже есть на что посмотреть. Цитадель Нарын-Кала была возведена на этих землях во времена правления персидской династии Сасанидов примерно в IV веке. Она является частью огромной фортификационной системы, куда входила и Дербентская крепость, которая служила защитой от нападений кочевников и запирала «Каспийские ворота», ведущие в Персию. Крепостная стена имеет протяженность почти 40 км. Кроме стен цитадели и крепости, сохранились фрагменты ханского дворца, мечети, бани и ворота Орта-калы.

Речной отдых для россиян

Прекрасной альтернативой посещению морских пляжей станут речные круизы или стационарный отдых в домике на берегу Дона или Волги.

Ростов-на-Дону

Могучий Дон в августе задумчив и прохладен. Зато жители Ростова — люди с южным темпераментом, гостеприимные и радушные. Этот город подходит и гурманам, желающим отведать местной кухни, и поклонникам исторической архитектуры. «Порт пяти морей» имеет богатую историю и бережно хранит культурные памятники прошлых веков. К тому же очень близко — всего лишь в двух часах езды — Азовское море.

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Поволжье

Это прекрасный вариант для тех, кто планирует не слишком затратный и не слишком жаркий отпуск у воды. Волжские просторы огромны, здесь всегда есть из чего выбирать. Знаменитых и интересных городов на Волге достаточно даже для того, чтобы организовать отдельное государство. Это и Нижний Новгород, и Самара, и Астрахань, и Ульяновск. Можно передвигаться по реке на круизном теплоходе, а можно вдоль ее русла по суше на автомобиле.

Отдых в Армении по российскому паспорту

Побывать в прекрасной южной Республике Армения в августе — затея очень заманчивая. Вот почему. Во-первых, для этого туристического направления не нужны виза и даже загранпаспорт: вам просто нужно купить билет по российскому паспорту. Во-вторых, в Армении отменен масочный режим, хотя вам, безусловно, необходимо предъявить тесты на отсутствие коронавируса. В-третьих, у вас не будет языкового барьера с местным населением: большинство армян прекрасно говорят по-русски и при необходимости подробно расскажут вам, как и куда пройти. В-четвертых, при невысоких ценах вы сможете выбрать самые роскошные апартаменты и почувствовать себя ВИП-персоной. И, конечно же, здесь очень много необычайно вкусных фруктов и овощей, созревших на южном солнце.

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Что касается антиковидных мер, то вы должны будете сдать ПЦР-тест не более чем за 72 часа до вылета в республику. Сделать тест также придется и по прилету. Исключением являются малыши в возрасте до года. Вместо теста можно предоставить сертификат о вакцинации, Армения признает вакцину «Спутник V». Вторая прививка должна быть сделана не менее чем за 14 дней до приезда в республику. Все документы о вакцинации должны быть оформлены на трех языках — русском, армянском и английском. В документах нужно указать ФИО, паспортные данные, результат теста или отметку о вакцинации, а также контакты медицинского учреждения, где проводилась процедура, и имя его руководителя.

Достопримечательности республики

А теперь о красотах и главных достопримечательностях древнего государства. Выхода к морю у Армении нет, но зато здесь есть неописуемое по своей красоте озеро Севан. Это настоящее чудо природы расположено на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Национальный парк, который включает Севан, и лесные массивы вокруг него занимают почти шестую часть территории всей республики. На одном из полуостровов озера находится древний храм Севанаванк, построенный приблизительно в IX веке. Название «Севанаванк» переводится как «черный монастырь», возможно, из-за черного туфа — камня, который использовали при его строительстве.

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Уникальный языческий храм — единственный в своем роде на территории не только Армении, но и всего бывшего Советского Союза — храм Митры — находится в 28 километрах восточнее Еревана. Храм был восстановлен в середине XX века. Он расположен на живописном выступе скалы над рекой Азат и внешне очень напоминает афинский Парфенон.

В 40 километрах в восточном направлении от Еревана находится самая, пожалуй, популярная достопримечательность республики, визитная карточка Армении — монастырь Гегард. Его название переводится как «копье». Согласно преданиям, римский центурион избавил распятого Иисуса от мучений, пронзив его копьем. Наконечник этого оружия-реликвии долгое время хранился внутри комплекса.

Буквально на Великом шелковом пути расположен еще один памятник архитектуры — караван-сарай Селим, или старинная гостиница для путешественников. Добраться до него можно только с апреля по октябрь, поскольку в остальное время года Селимский перевал занесен снегом и труднопроходим. Построил приют для путников и торговцев князь Орбелян — на собственные средства в память о родителях, братьях и сестрах. Здание сложено из базальтовых плит и украшено барельефами мифических животных. А в самой столице Армении нельзя обойти вниманием такое творение советских архитекторов, как ереванский Каскад — 572 ступени из белого травертина, ведущие к обелиску «Возрожденная Армения».