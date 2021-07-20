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АвтоВАЗ планирует увеличить рабочий день из-за высокого спроса на автомобили
Экономика
АвтоВАЗ планирует увеличить рабочий день из-за высокого спроса на автомобили
lada.ru  /  ПАО «Автоваз»

Тольятти, 20 июля. Руководство АвтоВАЗа намерено увеличить продолжительность рабочего дня в производственных подразделениях на один час из-за высокого спроса на продукцию.

Новый режим работы, как ожидается, будет действовать с 6 сентября по 31 ноября. Такие меры на предприятии необходимы из-за продолжающего роста отечественного авторынка и увеличения производственного плана на 10%. Работники получат оплату за дополнительный труд в двойном размере. При этом конкретные цифры по объему производства не раскрываются.

Продажи автомобилей, выпускаемых АвтоВАЗом в первом полугодии составили 200,2 тысячи единиц, что на 51% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Уровень допандемийного 2019 года был превышен на 14,9%, пишет агентство «Прайм».

Исследование показало, что большинство машин в России покупаются в кредит. Без первоначального взноса заем оформляют восемь из десяти клиентов.

В ближайшие четыре года производитель из Тольятти, отмечающий 20 июля 55-летие со дня основания, собирается выпустить пять новых моделей Lada, а также новые модели Renault. Речь идет в том числе о новом поколении легендарной Niva, цитирует «ФедералПресс» президента компании Николя Мора.

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