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Киновед Кирилл Разлогов оценил итоги 74-го Каннского кинофестиваля
Общество
Киновед Кирилл Разлогов оценил итоги 74-го Каннского кинофестиваля
Global Look Press  /  Terence Baelen/Keystone Press Agency

Канны, 20 июля. Киновед и культуролог Кирилл Разлогов считает, что 74-й Каннский кинофестиваль негласно следовал феминистической повестке, ведь основные награды достались женщинам.

Второй раз за всю историю существования международного смотра главную награду — «Золотую пальмовую ветвь» — получила женщина. Жюри во главе со Спайком Ли удостоило награды французского режиссера Джулию Дюкорно за боди-хоррор «Титан». Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов считает, что фильм, в первую очередь, соответствовал вкусам председателя жюри, который любит китч и провокации.

«Было ясно, что на таком особенном фестивале, как нынешний, главный приз должен получить французский фильм. Его сделала женщина, он провокационный и яркий, поэтому сразу был в фаворитах», — объяснил российский киновед в беседе с Общественной службой новостей.

Он отметил, что в этом году много основных наград ушло женщинам. Так, фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил Гран-при в программе «Особый взгляд». По словам киноведа, картина ученицы Александра Сокурова в Каннах была хорошо принята, чего не скажешь о работе Кирилла Серебренников «Петровы в гриппе». Разлогов считает, что ленту не совсем поняли заграницей, поскольку ее сюжет разворачивается в советский период.

С победой на 74-м Каннском кинофестивале Джулию Дюкорно уже поздравил французский лидер Эммануэль Макрон. Свои поздравления президент написал в официальном Twitter-аккаунте.

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