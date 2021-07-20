Эксперты рассказали, как частная медицина помогает стране справляться с COVID-19

Сфера платной медицины в России лицом к лицу столкнулась с пандемией полтора года назад, как и государственная, не зная, что делать, как справляться и не имея опыта работы в такой обстановке.

К чему оказались не готовы частные клиники, намного ли у них увеличился поток пациентов, как это повлияло на цены? Делают ли платные прививки в частных поликлиниках? Как часто пациенты спрашивают об импортных вакцинах? Что делать, если отказывают в госпитализации без особых причин? Есть ли проблема информирования родственников тяжелых больных в красных зонах? На эти и другие вопросы ответили эксперты в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Начало пандемии

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Главный врач частной скорой помощи CORIS Лев Авербах рассказал, что, когда коронавирус начал активно распространяться по стране, большинство частных клиник и больниц закрылось. Это было связано с отсутствием знаний, опыта и хоть малейшего представления, как работать в подобных условиях.

«Когда началась эпидемия, происходило что-то необъяснимое, боялись и врачи, и персонал, никто не знал, как одеться, как раздеться, как передать больного, что это за инфекция. Был информационный вакуум, менялись приказы комитета, Роспотребнадзора. Понемногу начали понимать, что делать, пошли локдауны, запреты, оказалось, что из всей сферы платной медицины только частная скорая была связана с пациентами с ковидом. Был ужас, больные не понимали, что с ними происходит», — вспоминает Лев Авербах.

Спикер добавил, что 2021 год для частной медицины в плане работы с пациентами не изменился.

«Частная скорая работает со своими пациентами, кто альтернативно может к ней обратиться, с пациентами страховых компаний по ДМС. Были выделены дотации для врачей, водителей скорой, для фельдшеров, но частные компании в Петербурге не получили ни копейки, в то время как все компенсации выплачивали врачам скорой помощи государственных организаций, и перебороть это не удалось», — заявил Авербах.

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Частные клиники всегда позиционировали себя как альтернатива, как возможность выбора, подчеркнул специалист. В пандемию они оказались востребованы среди тех, кто имеет возможность выделить средства на более быструю помощь.

«Есть люди, которые по определению хотят сервисы, клиентоориентированность, чистоту. Стало развиваться добровольное медицинское страхование, в пандемию мы работали на тех, кто не мог дождаться скорой, на тех, кто мог заплатить», — сообщил он.

Авербах признался, что в пандемию частные медицинские организации поднимали цены, но не ради прибыли, а потому что сильно подорожало медицинское оборудование, СИЗы, увеличились зарплаты врачей.

«Подняли не критично, не в разы, с 8–9 тысяч за час до 11–12 тысяч, сейчас у нас цена 12 500 тысяч за час», — рассказал главврач.

Тесты и вакцинация

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

В самом начале пандемии ПЦР-тесты нельзя было сделать по собственному желанию — для этого нужны были показания, обратил внимание Лев Авербах. Сейчас это один из самых точных тестов на определение коронавируса в организме человека, услугу оказывают как государственные, так и частные клиники. Вопреки мнению о ненадежности таких тестов, неверные результаты возникают только в случае, если неправильно был взят материал для анализа, отметил спикер.

«Это один из диагностических тестов, которые на 99% близки к конечному результату. Это самая точная диагностическая процедура, но есть вопрос, связанный со взятием мазка. Когда курьер подкладывает под дверь палочку, сам пациент никогда не возьмет правильно. Нужно понимать, что нельзя есть, что нельзя пить, нельзя жевать жевательную резинку, например. Очень многие брали сами себе мазок неправильно, поэтому у больных были отрицательные результаты. Все думали, что это какие-то издержки. Нет, это вопрос правильного взятия материала», — обратил внимание специалист.

Prt Scr youtube.com / Минобороны России

Авербах также рассказал, почему в России прививается так мало граждан. По его словам, 50% населения вообще не верит в существование коронавируса, а остальные не верят в безопасность вакцины.

«В России мало прививаются, это факт. Мы привыкли к доказательной медицине, мы испытываем клинические протоколы и рекомендации Минздрава и привыкли к тем препаратам, которые зарегистрированы в ВОЗ. Регистрации в ВОЗ у «Спутника» нет, препарат апробации не прошел, клинические испытания до конца не прошел, в 2022 году они только заканчиваются. Люди тоже не понимали, почему быстро, без испытаний, но процесс идет, другие страны тоже не регистрируют вакцины», — сообщил главврач.

Гость студии добавил, что сегодня медицина пришла к тому, что показатели пациентов, вакцинированных «Спутником», хорошие, люди перестали умирать в больницах. В реанимации почти не попадают, не умирают, и это практически во всех больницах Петербурга, уточнил эксперт.

«Стало понятно, что вакцина действует, работает, но опять-таки мы не знаем последствий, а медицина так устроена, что вся ответственность лежит на пациенте. Врач объясняет пациенту, как подействует препарат, когда, какие последствия, побочные эффекты, если вы не хотите умереть от ковида, то привиться надо», — заключил Лев Авербах.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К беседе присоединился член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Андреев. Он добавил, что принуждать людей вакцинироваться — незаконно, но при этом в регионах все больше отраслей пугают обязательной вакцинацией.

«Директорам в отраслях так сказали, но им не дали никакого юридического инструмента, чтобы это делать как-то иначе, нежели как незаконно. Принуждение — незаконно, уволить за отказ нельзя. Вопрос нужно решать глобально, а не локально, как наши законодатели, на какой-то промежуток времени методами, не имеющими отношения к праву. Давайте примем федеральный закон, что в определенных отраслях люди должны быть вакцинированными», — предлагает Андреев.

Красные зоны

Антон Андреев рассказал о проблеме с получением информации родственниками больных, находящихся в красных зонах. По его словам, за полтора года пандемии вопрос так и не решился.

«Нужно обратить внимание на то, как вводились ограничения: на месяц, потом на две недели, потом еще на месяц. Мы, по сути, ждали, когда все закончится, информации не было. Для законов военного времени — можно было бы подождать, но сейчас мы не знаем, закончится ли это когда-нибудь. Тем временем у людей идет жизнь, им нужно совершать сделки, писать завещание, покупать квартиры, продавать машины, жениться, разводиться. Это один пласт вопросов, который не решается. Нотариусу доступа в ковидные больницы нет, и вопрос решить нельзя. Вторая сторона вопроса: человек звонит по телефону, ему говорят, что состояние стабильное, а в восемь утра — пациент скончался. А когда у родственников есть доступ, они могут в часы посещения прийти и посмотреть своими глазами, насколько состояние стабильное», — рассуждает адвокат.

В красную зону доступ открывать не нужно, уточняет эксперт, но кроме личного контакта существуют современные способы, например видеосвязь. Проблема довольно деликатная, но при тяжелых случаях людям, находящимся в красной зоне, нужно иметь возможность связаться с нотариусом и с родственниками, считает Андреев.

«Наше законодательство оказалось не готово к этой ситуации. Почему бы не сделать возможность заверения завещания либо договора купли-продажи с участием нотариуса, главного врача больницы и двумя свидетелями? Должны быть специальные нотариусы, привитые и по закону обязанные помочь людям в юридических вопросах», — подчеркнул адвокат.

Помощь государству

Невские Новости / Кирилл Контрощиков

Поскольку пандемия еще не закончилась, а коллективный иммунитет не выработан, частная медицина и ее поликлинические мощности могут быть задействованы в период всплесков заболеваемости, заявил Лев Авербах.

«Это происходит с согласия собственника частной клиники, но у нас в Петербурге нет больших стационаров, по пальцам пересчитать. Отдаться под ковид — значит лишиться других пациентов. Национализацию никто не отменял, но это можно сделать с какими-то дотациями от государства», — считает врач.

Частные клиники получили возможность вакцинировать пациентов бесплатно, отметил Авербах, но не все платные больницы готовы заниматься прививками.

«Люди сначала бегут делать тест на антитела, а потом приходят и просят прокомментировать, но невозможно по одним антителам что-то сказать, нужен осмотр, врач делает выводы по совокупности. Также и с прививками, если мы начнем их делать. Побочные эффекты — это не страшно, но их много, звонки потом начнутся, не останется времени на более серьезные случаи», — сказал эксперт.

Чтобы вместе с государством победить пандемию, надо создать 200 миллионов доз вакцины, обучить людей, создать информационное поле и вместе привить население в течение полугода, резюмировал Авербах.