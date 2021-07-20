Семнадцать человек пропали без вести после крушения судна у берегов Либерии

Монровия, 20 июля. Береговая охрана Либерии сообщила, что в результате крушения судна без вести пропали 17 человек.

Пассажиры совершали рейс на грузовом судне, которому власти запретили выход в море за несоблюдение элементарных требований безопасности. Однако экипаж корабля отказался выполнять данное предписание. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Спасатели успели эвакуировать только одиннадцать человек, местонахождение остальных пассажиров все еще неизвестно.

Ранее в результате крушения другого судна у берегов Либерии по меньшей мере 15 членов экипажа пропали без вести в районе юго-восточного побережья африканской республики. В настоящий момент там ведутся поисково-спасательные работы.