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Путин выступил с предложением поправить целевые показатели бедности
Экономика
Путин выступил с предложением поправить целевые показатели бедности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 июля. Необходимо скорректировать целевые показатели по снижению уровня бедности в России с учетом роста зарплат в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас фиксируется рост зарплат в реальном выражении по итогам года. По данным Правительства РФ и министерства экономического развития, прирост возможен до 4%, передает слова Путина издание «Солидарность». Уровень заработной платы растет и показатель по снижению бедности необходимо скорректировать, сообщил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Российский лидер в 2018 году поставил ряд национальных целей, которых необходимо достигнуть до 2024 года. Среди них — обеспечение роста населения государства, увеличение продолжительности жизни, рост реальных доходов работающих граждан и пенсионеров, а также снижение уровня бедности в два раза.

Путин ранее сообщил, что согласно результатам опросов ФСО, роста удовлетворенности россиян качеством медицины нет. Он попросил обратить на это внимание главу Минздрава Михаила Мурашко.

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