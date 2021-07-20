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Адвокат озвучил проблему, с которой сталкиваются родственники пациентов из красной зоны

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:39
Общество
Адвокат озвучил проблему, с которой сталкиваются родственники пациентов из красной зоны
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Санкт-Петербург, 20 июля. Член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Андреев поделился своим видением возможного оказания услуг пациентам «ковидных» медучреждений.

Некоторые россияне, чьи близкие попали в красные зоны «ковидных» больниц, жаловались на недостаточное количество информации о состоянии родных. Существует ли такая проблема в действительности, Федеральному агентству новостей рассказал член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Андреев.

«У людей идет жизнь. Им нужно совершать сделки, писать завещание, покупать квартиры, продавать машины, жениться, разводиться. Это один пласт вопросов, который не решается. Нотариусу доступа в "ковидные" больницы нет, и вопрос решить нельзя. Вторая сторона вопроса-человек звонит по телефону, ему говорят состояние стабильное, а в 8 утра пациент скончался. А когда у родственников есть доступ, они могут в часы посещения прийти и посмотреть своими глазами, насколько состояние стабильное», — отметил Андреев в рамках пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Журналисты отметили, что открывать доступ для всех желающих в больницы для больных коронавирусом — это довольно неоднозначное решение. Андреев в свою очередь заявил, что есть и другие способы узнать о состоянии находящегося в медучреждении человека. Например, по видеосъемке. Таким способом можно осуществлять некоторые сделки, считает адвокат.

Адвокат Сталина Гуревич придерживается мнения, что некоторые россияне пытаюсь хайпить на теме коронавируса. Речь идет как о сторонниках, так и о противниках вакцинации. Сейчас появляется все больше тех, кто активно паразитирует на теме коронавируса, убеждена Сталина Гуревич.

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андреев сделки коронавирус
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