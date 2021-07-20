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Глава движения «Общее сознание» призвал ООН отменить наложенное на ЦАР оружейное эмбарго
Весь мир
Глава движения «Общее сознание» призвал ООН отменить наложенное на ЦАР оружейное эмбарго
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 20 июля. Координатор общественного движения «Общее сознание» Ален Патрик Де Кома призвал ООН снять наложенное на ЦАР оружейное эмбарго.

По его словам, запрет на ввоз военной техники утратил актуальность, поскольку бандформирования пользуются контрабандным вооружением в обход решения Совета Безопасности ООН. Общественник призвал отказаться от ограничения, отметив, что только так правительственные войска смогут защищать территорию и население республики от внешних и внутренних угроз.

«Наша организация требует не продлевать это несправедливое эмбарго и дать нам возможность самим защищать страну. Центральноафриканская армия является гарантией общественной безопасности и процветания. Народ имеет право на самооборону. Никто не может решать за нас, как нам защищать страну», — подчеркнул Де Кома.

Кроме того, в самый острый период противостояния ВС ЦАР с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» с Вооруженными силами ЦАР (FACA), боевики получали тяжелое вооружение контрабандой. Глава платформы уверен, что за этим стоят внешние силы, в том числе Франция, которая уже долгое время обвиняет центральноафриканское руководство в сотрудничестве с Москвой и пытается очернить репутацию российских инструкторов, обучающих бойцов FACA.

«Когда национальная армия впервые столкнулась с бандформированиями, для всех стало ясно, что радикалы имеют тяжелое вооружение, которое они получили из Чада или Судана», — добавил он.

Также не стоит исключать причастность самой ООН к снабжению боевиков запрещенными видами оружия. Например, недавно бангладешских миротворцев заподозрили в незаконной продаже преступникам мин бельгийского производства.

Глава движения «Общее сознание» призвал ООН отменить наложенное на ЦАР оружейное эмбарго
facebook.com  / @Renaissance.cf

Однако, успешное сотрудничество Москвы и Банги позволило практически полностью разбить последователей экс-президента Франсуа Бозизе и очистить города и населенные пункты от их присутствия. Де Кома уверен, что оружейное эмбарго больше не имеет никакого смысла: радикалы не смогут завладеть тяжелым оружием без помощи западных стран.

Ранее сообщалось, что президент Анголы также выступил за отмену этого несправедливого запрета, который мешает республике бороться с разрозненными боевиками и чадскими наемниками.

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