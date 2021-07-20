СБУ: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу не явился в Мариуполь

Мариуполь, 20 июля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу не явился в Мариуполь для «вручения письменного подозрения». Об этом заявил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

По словам Дехтяренко, неявка может стать поводом для рассмотрения ходатайства о задержании и избрании меры пресечения для подозреваемого без его присутствия.

Представитель ведомства также добавил, что соответствующая повестка была опубликована на официальном сайте исключительно для привлечения подозреваемого к ответственности.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Службе безопасности Украины следует быть аккуратнее с «вызовом» главы Минобороны России Сергея Шойгу к себе «на ковер». Он подчеркнул, что подобное может обернуться для Киева не слишком приятными последствиями.