Жена задержанного полковника Сафонова долгое время не платила штрафы ГИБДД

Ставрополь, 20 июля. Супруга задержанного начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Ирина С. не платила штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В отношении женщины было открыто исполнительное производство по факту неоплаченного административного взыскания. Однако позже она все-таки заплатила долг, сообщил ФАН информированный источник.

Кроме задолженности перед ГИБДД, супруга начальника ставропольского УГИБДД имеет денежные обязательства перед налоговой инспекцией.

Напомним, Алексей Сафонов был задержан силовиками по подозрению в получении взяток на общую сумму 19 млн рублей.