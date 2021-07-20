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Жена задержанного полковника Сафонова долгое время не платила штрафы ГИБДД

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:31
Происшествия
Жена задержанного полковника Сафонова долгое время не платила штрафы ГИБДД
Федеральное агентство новостей

Ставрополь, 20 июля. Супруга задержанного начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Ирина С. не платила штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В отношении женщины было открыто исполнительное производство по факту неоплаченного административного взыскания. Однако позже она все-таки заплатила долг, сообщил ФАН информированный источник.

Кроме задолженности перед ГИБДД, супруга начальника ставропольского УГИБДД имеет денежные обязательства перед налоговой инспекцией.

Напомним, Алексей Сафонов был задержан силовиками по подозрению в получении взяток на общую сумму 19 млн рублей.

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