Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 20:08
20:06
Общество
Гигантский поп-ит сделали в Туле
20:06
Общество
Дочь Никиты Михалкова снимает сериал о наследнице династии кинематографистов
20:05
Спорт
Гонщик Александр Смоляр мечтает получить водительские права
20:04
Весь мир
Время реформ: минфин ЦАР подтвердил готовность реструктуризировать национальную экономику
20:02
Армия
Болгары призвали врагов России запасаться памперсами после испытаний «Циркона»
20:00
Общество
Палеонтологи обнаружили клыки летучей мыши-вампира возрастом 100 тысяч лет
19:54
Политика
Политолог Мартынов раскрыл суть решения о назначении кураторов в федеральных округах
19:54
Общество
Основой сиквела «Района №9» станет тема из истории США
19:53
Общество
Дефицит внимания, а не лекарств: как онкобольные дети переживают пандемию в больницах
19:51
Армия
Названо количество авиатехники, задействованной в летных выступлениях на МАКС-2021
Все новости

Авиакомпания «Россия» закупит 15 самолетов SSJ100

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:25
Общество
Авиакомпания «Россия» закупит 15 самолетов SSJ100
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 20 июля. Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о подписании контракта и меморандумов на закупку самолетов SSJ100 для российских авиакомпаний в ходе МАКС-2021.

Отечественный авиаперевозчик «Россия» получит 15 самолетов SSJ100 в 2021 году. Еще 25 таких лайнеров закупят для компании Red Wings. «Азимут» и «Аврора» также получат по восемь таких воздушных судов, уточнил министр.

Выставка Международного авиационно-космического салона проходит на территории подмосковного аэродрома Жуковский с 20 по 25 июля. Разнообразную авиационную технику традиционно представляют на мероприятии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Авиакомпания «Россия» закупит 15 самолетов SSJ100
мантуров контракт макс ssj100
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru