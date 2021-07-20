Авиакомпания «Россия» закупит 15 самолетов SSJ100

Москва, 20 июля. Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о подписании контракта и меморандумов на закупку самолетов SSJ100 для российских авиакомпаний в ходе МАКС-2021.

Отечественный авиаперевозчик «Россия» получит 15 самолетов SSJ100 в 2021 году. Еще 25 таких лайнеров закупят для компании Red Wings. «Азимут» и «Аврора» также получат по восемь таких воздушных судов, уточнил министр.

Выставка Международного авиационно-космического салона проходит на территории подмосковного аэродрома Жуковский с 20 по 25 июля. Разнообразную авиационную технику традиционно представляют на мероприятии.