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Рогозин сообщил о находке военных лет на предприятии Роскосмоса в Воронеже

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:32
Общество
Рогозин сообщил о находке военных лет на предприятии Роскосмоса в Воронеже
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Воронеж, 20 июля. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подтвердил обнаружение человеческих останков на территории Конструкторского бюро химавтоматики в Воронеже.

Находка предположительно датируется годами Великой Отечественной войны, сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

«На территории нашего ведущего разработчика ракетных двигателей, Конструкторского бюро химавтоматики, обнаружены: человеческие останки, немецкая каска времен ВОВ, гильзы, предмет, похожий на ручную гранату», — написал Рогозин.

По словам руководителя Роскосмоса, при обнаружении находки военных лет никто не пострадал. Ранее Рогозин озвучил планы повышения заработной платы сотрудникам региональных предприятий госкорпорации.

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