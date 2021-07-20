Рогозин сообщил о находке военных лет на предприятии Роскосмоса в Воронеже

Воронеж, 20 июля. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подтвердил обнаружение человеческих останков на территории Конструкторского бюро химавтоматики в Воронеже.
Находка предположительно датируется годами Великой Отечественной войны, сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.
«На территории нашего ведущего разработчика ракетных двигателей, Конструкторского бюро химавтоматики, обнаружены: человеческие останки, немецкая каска времен ВОВ, гильзы, предмет, похожий на ручную гранату», — написал Рогозин.
По словам руководителя Роскосмоса, при обнаружении находки военных лет никто не пострадал. Ранее Рогозин озвучил планы повышения заработной платы сотрудникам региональных предприятий госкорпорации.