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Шугалей объяснил, почему США не в силах помешать строительству «Северного потока — 2»
Политика
Шугалей объяснил, почему США не в силах помешать строительству «Северного потока — 2»
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 20 июля. Руководство США не имеет объективных возможностей для остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», уверен социолог Максим Шугалей.

Недавний визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон и ее переговоры на тему «СП-2» с американским президентом Джо Байденом только подтвердили завершение строительства и ввод в эксплуатацию балтийского газопровода, заявил глава ФЗНЦ в интервью изданию «Политика Сегодня».

В ходе дискуссий между Меркель и Байденом была озвучена возможность крупных западных инвестиций в украинскую энергетику для смягчения последствий запуска «СП-2» для транзитных доходов Киева. Шугалей отметил, что проект балтийского газопровода имеет под собой прочные экономические основания и поэтому будет завершен вне зависимости от политических деклараций Вашингтона, Берлина и Киева.

«Можно сколько угодно заниматься политикой, но экономика — сильнее. И здравые смыслы сильнее», — объяснил собеседник «Политики Сегодня» неизбежность запуска «СП-2».

Руководитель ФЗНЦ отметил, что Европа в обозримом будущем не имеет альтернативы поставкам российского газа. Поэтому США оказались не в силах помешать строительству инфраструктурной магистрали «СП-2», причем при разных администрациях Белого Дома. Кроме того, Шугалей выразил сомнение в значимых денежных компенсациях Киеву со стороны западных стран после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Ранее руководитель «Фонда защиты национальных ценностей» подверг резкой критике дезинформационную кампанию в западных СМИ о действиях России в ЦАР и отметил, что европейские и американские масс-медиа развернули настоящий «информационный геноцид» против граждан РФ.

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Все новости / Политика / Шугалей объяснил, почему США не в силах помешать строительству «Северного потока — 2»
украина сша германия сп-2 шугалей
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