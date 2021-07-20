Политолог Михеев раскрыл мечты Литвы об объединении с Белоруссией

Москва, 20 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко достойно отвечает на западные санкции и оборачивает их в свою пользу, уверен российский политолог Сергей Михеев.

Эксперт привел в качестве примера Литву, выступающую против Минска. Литва, по словам политолога, является настолько слабой страной, что не смогла самостоятельно справиться с потоком мигрантов. По мнению Михеева, европейское государство возомнило себя «великой державой», но такая точка зрения совсем не соответствует действительности.

«Лукашенко показал Европе, как пара сотен мигрантов может дестабилизировать ситуацию в прибалтийской республике», — заметил эксперт.

Политолог убежден, что у Литвы нет ресурсов для роли игрока на международной арене, поэтому она находится под внешним управлением западных стран. Власти Литвы показали себя как «провинциальные геополитики», которые мечтают об объединении с Белоруссией, пишет «Русонлайн».

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко жестко ответил на претензии Литвы о нелегальной миграции. Он посоветовал Вильнюсу «начать с себя» прежде, чем упрекать Минск. Совет Евросоюза в свою очередь пригрозил Белоруссии новыми экономическими санкциями из-за мигрантов, передавала НСН.