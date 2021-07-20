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Алиханов объяснил, почему многодетная мать из Калининграда лишилась родительских прав
Общество
Алиханов объяснил, почему многодетная мать из Калининграда лишилась родительских прав
pixabay.com  /  Pexels

Калининград, 20 июля. Губернатор Антон Алиханов объяснил, почему многодетная мать из региона оказалась лишена родительских прав. Он написал об этом в ответ на вопрос местной жительницы в Instagram. 

«Ответьте, пожалуйста, почему родные братья и сестры разделены? Это законно?» — написала она.

«Конечно, законно. 10 детей всего. В отношении двух старших лишена прав в 2005 году, усыновлены. Двое младших 2019 года рождения в приемной семье, один мальчик в приемной семье. Остальные пятеро детей в центре «Наш дом», троих их них отравили на обследование. Это сделал врач, у них уже давно диагностированы определенные расстройства. Апелляция рассматривала дело об ограничении прав матери, у нее есть шесть месяцев на исправление ситуации. Там много нюансов, которые мы раскрыть не можем в силу закона и этических ограничений. Есть решения судебные о насилии внутри семьи над детьми, это тоже не создает основы для быстрого решения без оглядки на безопасность детей», — рассказал губернатор Калининградской области в Сети. 

Местные СМИ сообщают о массовом комментировании постов Алиханова со стороны неизвестных сторонников многодетной матери. Все записи были опубликованы в один и тот же временной промежуток, содержали в себе призывы вмешаться в работу органов опеки и правоохранительных органов. 

В 2017 году дом многодетной матери Олеси Романцевой сгорел. Она вынуждена была отдать шестерых детей родственникам, чтобы у них было жилье. При этом с 2005 года она лишена прав в отношении двух своих малышей, потому что сдала их в приют и не забирала. Другого ребенка она избила. Через три года за нанесение побоев этому же мальчику был дважды осужден ее сожитель. Сейчас женщина живет у него и хочет, чтобы ее дети находились там же. 

У ее старших ребят нарушены сон и аппетит, имеется ряд требующих внимания заболеваний. В конце 2019 года Олесю Романцеву ограничили в правах относительно всех ее детей, но полностью лишили прав только в отношении старших. Позже она была в них восстановлена. 

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов заявил о снижении цен на морковь в Калининградской области. До этого она стоила больше 150 рублей за килограмм. 

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россия калининград калининградская область
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