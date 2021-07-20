Желание журналиста из США взять интервью у Путина обсудили в передаче "Время покажет"

Москва, 20 июля. Гости программы "Время покажет" обсудили ситуацию с американским журналистом, мечтавшем об интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналист Майкл Васюра назвал корреспондента из США "дураком, связавшимся с дурной компанией". Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко удивился этому заявлению. Своим мнением поделился и первый вице-президент академии геополитических проблем, доктор философских наук Араик Степанян. У американцев только одна правда — их собственная, считает он. В США хотят, чтобы им все подчинялись.

"Нет ни свободы, ни прав больше. Израиль — это союзники США, поэтому им можно все и безнаказанно. Остальных же можно бомбить без суда и следствия", — отметил Араик Степанян.

Политолог Владимир Сергиенко признался, что сочувствует журналистам из Соединенных Штатов. Журналистика в США считалась четвертой властью. Однако со временем они ее потеряли, резюмировал Владимир Сергиенко в ходе программы "Время покажет".