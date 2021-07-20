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Глава Ростеха назвал стоимость однодвигательного истребителя Checkmate

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:13
Армия
Глава Ростеха назвал стоимость однодвигательного истребителя Checkmate
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 20 июля. Легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate будет стоить 25–30 млн долларов. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

По словам Чемезова, на вооружении истребителя Checkmate будут стоять авиабомбы, а также управляемые и неуправляемые ракеты.

«Скорость нового легкого истребителя составит 1,9 тыс. км в час, дальность — около 3 тыс. км», — подчеркнул глава Ростеха.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посмотрел летную программу первого дня на авиасалоне МАКС-2021. Известно, что программа началась с полетов новейшего авиалайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. За ним в небе показались вертолеты: от санитарных до транспортных и ударных, среди которых были особо отмечены Ка-52 и Ми-28.

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