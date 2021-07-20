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Судан намерен добиться списания долгов от стран Персидского залива
Весь мир
Судан намерен добиться списания долгов от стран Персидского залива
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 20 июля. Министр финансов Джибриль Ибрагим заявил, что Судан вступит в двусторонние переговоры с тремя странами Персидского залива. Власти надеются на прощение 60% долга, что составляет 30 млрд долларов.

По словам главы экономического ведомства, в ближайшее время пройдут обсуждения с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. Судан попросит использовать те же механизмы, которые применил Парижский клуб в отношении задолженности. Страна рассчитывает на списание большей части обязательств и предоставление льготного периода сроком на шесть лет.

На прошлой неделе Клуб стран-кредиторов аннулировал долги Хартума в размере 14,1 млрд долларов. Оставшиеся 9,4 млрд организация намерена реструктуризировать.

Джибриль Ибрагим отметил, что это решение принято за очень короткое время, потому что Судан провел убедительные экономические реформы. Государство подпало под Инициативу в отношении бедных стран с высоким уровнем задолженности (HIPC). Теперь оно имеет право на списание обязательств в соответствии с определенной программой.

Министр добавил, что переходное правительство выполнило большую часть требований международного сообщества, которые позволяют интегрироваться в мировую финансовую и банковскую системы. Действия Парижского клуба дадут стране новые финансовые возможности и улучшат кредитную позицию Судана. Также они поспособствуют предоставлению Хартуму большего количества кредитов со стороны международных и региональных учреждений.

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