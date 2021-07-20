Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 20:07
20:06
Общество
Гигантский поп-ит сделали в Туле
20:06
Общество
Дочь Никиты Михалкова снимает сериал о наследнице династии кинематографистов
20:05
Спорт
Гонщик Александр Смоляр мечтает получить водительские права
20:04
Весь мир
Время реформ: минфин ЦАР подтвердил готовность реструктуризировать национальную экономику
20:02
Армия
Болгары призвали врагов России запасаться памперсами после испытаний «Циркона»
20:00
Общество
Палеонтологи обнаружили клыки летучей мыши-вампира возрастом 100 тысяч лет
19:54
Политика
Политолог Мартынов раскрыл суть решения о назначении кураторов в федеральных округах
19:54
Общество
Основой сиквела «Района №9» станет тема из истории США
19:53
Общество
Дефицит внимания, а не лекарств: как онкобольные дети переживают пандемию в больницах
19:51
Армия
Названо количество авиатехники, задействованной в летных выступлениях на МАКС-2021
Все новости

Путин на арабском поприветствовал Ильхама Алиева в Кремле

  /   Обновлено: 20 июля 2021 19:36
Политика
Путин на арабском поприветствовал Ильхама Алиева в Кремле
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 20 июля. Президент России Владимир Путин встретил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в Кремле.

Сегодня мусульмане отмечают исламский праздник Курбан-байрам. Российский лидер решил поздравить своего коллегу на арабском языке.

«Ид мубарак (Благословенный праздник. — Прим. ред.)! Праздник же, поздравляю вас!» — сказал Путин Алиеву при встрече.

Ожидается, что стороны во время переговоров обсудят карабахский вопрос. Плюс ко всему президенты обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.Ид мубарак (Благословенный праздник. — Прим. ред.)

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин на арабском поприветствовал Ильхама Алиева в Кремле
путин азербайджан алиев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru