Путин на арабском поприветствовал Ильхама Алиева в Кремле

Москва, 20 июля. Президент России Владимир Путин встретил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в Кремле.

Сегодня мусульмане отмечают исламский праздник Курбан-байрам. Российский лидер решил поздравить своего коллегу на арабском языке.

«Ид мубарак (Благословенный праздник. — Прим. ред.)! Праздник же, поздравляю вас!» — сказал Путин Алиеву при встрече.

Ожидается, что стороны во время переговоров обсудят карабахский вопрос. Плюс ко всему президенты обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.Ид мубарак (Благословенный праздник. — Прим. ред.)