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Глава суданского водохранилища Розейрес оценил второе заполнение дамбы «Возрождение»
Весь мир
Глава суданского водохранилища Розейрес оценил второе заполнение дамбы «Возрождение»
Global Look Press  /  Yirga Mengistu/dpa

Хартум, 20 июля. Директор дамбы Розейрес в Судане Хамид Мухаммад Али оценил второе заполнение Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). По его словам, пока снижения уровня воды в Голубом Ниле не зафиксировано, однако это может измениться в любой момент.

Аддис-Абеба начала одностороннее заполнение водохранилища 1 июля. Хартум и Каир выступили против, назвав это подрывной деятельностью. Они призвали нарушителя заключить юридическое и обязательное соглашение по эксплуатации Хидасэ. Переговоры, которые длятся уже не один год, зашли в тупик.

«С апреля станция Аль-Дайм на границе с Эфиопией не фиксирует никакого падения дневного уровня воды, поступающей в Судан», — заявил директор.

Хамид Мухаммад Али добавил, что дамба Розейрес располагается в ста километрах ниже по течению от Хидасэ. Водохранилище рассчитано на 3,35 млрд кубометров. В настоящее время заполняемость достигает 600 млн. Ежедневный приток — около 110 миллионов.

Глава суданского водохранилища Розейрес оценил второе заполнение дамбы «Возрождение»
en.wikipedia.org  / U.S. Army Corps of Engineers / Public Domain

«Водоснабжение Голубого Нила в Судан составляет порядка 50% от нормы. Этот показатель является средним для текущего времени года», — рассказал он.

Али также уточнил, что ситуация может кардинально поменяться. Пока Аддис-Абеба не связана договором с Хартумом и Каиром власти Эфиопии в любой момент способны перекрыть подачу воды.

Директор дамбы настаивает на возобновлении переговоров между тремя государствами по эксплуатации Хидасэ. В противном случае это может создать угрозу как для Розейрес, так и для жителей Судана и Египта.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разбиралась в причине трехстороннего конфликта по плотине «Возрождение». Автор Telegram-канала «Рыбарь» также рассказал о возможных последствиях отсутствия юридического договора по Хидасэ.

Глава суданского водохранилища Розейрес оценил второе заполнение дамбы «Возрождение»
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Весь мир / Глава суданского водохранилища Розейрес оценил второе заполнение дамбы «Возрождение»
плотина эфиопия судан дамба голубой нил розейрес
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