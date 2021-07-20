Палеонтологи обнаружили клыки летучей мыши-вампира возрастом 100 тысяч лет

Уникальное открытие совершили исследователи в Аргентине. Ученым удалось найти клыки летучей мыши возрастом 100 тысяч лет. Первые исследования показали, что окаменелость принадлежит вымершему виду летучих мышей-вампиров Desmodus draculae, населявшему Центральную и Южную Америку.

«В районе города Мирамара в отложениях возрастом около 100 000 лет была найдена ветвь нижней челюсти. Изучив ее, мы смогли идентифицировать ее владельца. Им был рукокрылый вампир — это известный как Desmodus draculae вымерший вид гигантских летучих мышей, которые питались кровью», — рассказала исследователь из Национального университета Мар-дель-Плата Сантьяго Брисуэла.

Ученые также показали пещеру времен палеолита, которая одновременно служила норой гигантского ленивца, где и был найден фрагмент окаменелости. Этот вид был впервые обнаружен в Венесуэле в 1988 году. Нынешние исследование стало вторым упоминанием и подтверждение существование древнего вида летучих мышей-вампиров.

Назван данный вид в честь Дракулы, по признанию исследователей, не случайно. Во время изучения было установлено, что эти летучие мыши на 30 процентов крупнее своих сородичей.