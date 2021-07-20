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Геннадий Онищенко оценил отмену ограничений из-за коронавируса в Англии
Общество
Геннадий Онищенко оценил отмену ограничений из-за коронавируса в Англии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Выводы об эпидемиологической ситуации в Англии можно было сделать по трансляции финала Евро-2020. Об этом рассказал в беседе с ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Эксперт прокомментировал новость о том, что с 19 июля в Британии отменили ряд ограничений, введенных в свое время из-за коронавируса.

«Англосаксы никогда ничего не делали опрометчиво. Кстати, у англичан высокий уровень охвата вакцинации. На 17 июля привито 68,2% населения. Сейчас власти стараются соблюдать баланс между целесообразностью и экономикой. ˂…˃ Думаю, они отменяют не все ограничения. Наверняка остаются меры безопасности и специфической профилактики. Разумеется, вакцинация тоже продолжается», — сообщил специалист.

Геннадий Онищенко также отметил, что решение Лондона, по его мнению, будет способствовать улучшению общей обстановки в стране.

«Думаю, англичане выиграют от этого шага. У них остановится падение экономики, которое сказывается на доходах людей. Обеднение населения никогда не было фактором, способствующим его здоровью. При нынешнем уровне вакцинации это правильное решение», — пояснил собеседник ФАН.

Геннадий Онищенко оценил отмену ограничений из-за коронавируса в Англии
wikipedia.org  / Ysangkok / Public Domain

В завершение он рассказал об одном интересном личном наблюдении, которое помогло ему сделать некоторые выводы о ситуации с коронавирусом в Англии.

«Когда у них шел чемпионат (финал Евро-2020. — Прим. ФАН), я смотрел не на футбол, а на противоэпидемиологические мероприятия. Стадион «Уэмбли» стал примером, который как раз и характеризовал ситуацию. Я никого не видел там в маске, кроме отдельных стюардов, которые вроде выводили команды. В общем, они подчеркивали свое одиночество», — подытожил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее в беседе с ФАН Геннадий Онищенко оценил эпидемиологическую обстановку в США. По его словам, тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией в этой стране была спровоцирована тем, что в американской системе здравоохранения нет профилактического направления.

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онищенко англия коронавирус
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