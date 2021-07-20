Эмили Ратаковски показала, как надо выглядеть летом

Лос-Анджелес, 20 июля. Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на своей странице в Instagram появилась в неповторимом наряде. На фото она предстала в розовом платье с цветочным принтом и с открытой спиной, пишет Elle.

В таком платье можно и на пляж, и на вечеринку, отмечают подписчики звезды.

Не секрет, что Эмили отличается от других моделей тем, что любит яркие и откровенные наряды. В ее коллекции вы увидите несколько сотен коротких топов на все случаи жизни.

Не так давно Ратаковски показала поклонникам бралетт Prada из денима, халтер Cult Gaia и топ-бюстье Versace. Девушка умело сочетает их с мешковатыми джинсами, широкими брюками и модными в этом сезоне велосипедками, которые также носит со свободными футболками.

Несмотря на жаркую погоду, Ратаковски редко надевает сандалии и практически всегда носит белые кроссовки. Исключением из обувных правил становятся разве что босоножки на шпильке с тонкими ремешками и завязками, которые она носит с черными платьями. Платья же модель выбирает откровенные — с разрезами, на бретельках, которые стали хитом этого сезона.

Свой 30-летний юбилей Ратаковски встретила в двух образах Versace из популярной «подводной» коллекции. Первый наряд — голубое платье с морскими звездами, в котором на показе бренда на подиум вышла Ирина Шейк, а второй — ансамбль из юбки с тонким ремешком и топом-бюстье со сверкающими ракушками. Все вышеперечисленное — в палитре тропического заката.

8 марта 2021 года модель стала мамой, она активно освещала свою беременность через соцсети. Сына Ратаковски назвала Сильвестр Аполло Бир.