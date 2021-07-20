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Мантуров назвал сроки создания легкого истребителя Checkmate

  /   Обновлено: 20 июля 2021 18:32
Армия
Мантуров назвал сроки создания легкого истребителя Checkmate
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Жуковский, 20 июля. Легкий истребитель Checkmate российского производства будет готов в течение четырех лет. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Глава Минпромторга России также выразил надежду на то, что российские ВКС захотят приобрести данный самолет.

Известно, что истребитель Checkmate обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками. При этом в разработке легкого тактического самолета (ЛТС) «Сухой» были применены компьютерные технологии, которые позволяют рассчитать параметры самолета до его постройки в металле.

Согласно озвученным планам, первый полет прототипа ЛТС должен состояться в 2023 году, а уже в 2024-2025 годах должны пройти полеты первых опытных образцов.

Ранее сообщалось, что новый российский истребитель был показан президенту России Владимиру Путину на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Там же российский лидер посмотрел летную программу первого дня.

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мантуров МАКС-2021 checkmate
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