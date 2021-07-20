Более 700 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» направили в российские регионы

Москва, 20 июля. Дополнительные объемы препарата от COVID-19 «ЭпиВакКорона» доставлены в российские регионы. В субъекты РФ поступило 720 тыс. доз.

В Москву привезли более 40,4 тыс. доз этого препарата. Поставки осуществляет холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», следует из сообщения в официальном Telegram-канале вакцины. По последним данным, в гражданский оборот введено 3,1 млн доз «ЭпиВакКороны».

Вирусолог Александр Хромых объяснил, как иммунитет, сформированный после вакцинации «ЭпиВакКороной», может защитить от новой коронавирусной инфекции. В препарате нет живого вируса. Вакцина формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.