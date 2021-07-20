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Семилетний сын Стаса Пьехи попал в больницу после нападения соседки по даче

  /   Обновлено: 20 июля 2021 18:29
Происшествия
Семилетний сын Стаса Пьехи попал в больницу после нападения соседки по даче
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 20 июля. Маленького сына певца Стаса Пьехи госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами. На ребенка напала соседка по даче.

Несколько последних недель семилетний мальчик по имени Петр отдыхал в коттеджном поселке Рощино под Петербургом со своей матерью Наталией Горчаковой и другими членами семьи. Однако у ребенка случился конфликт с соседкой, которой оказалась жена футбольного судьи Владислава Безбородова.

Супруга арбитра с тремя детьми поселилась рядом, и сын Пьехи подружился со средним ребенком. Женщине это не понравилось, поэтому она громко попросила не общаться с наследником певца. В итоге сын артиста разозлился и проткнул соседский надувной бассейн карандашом.

«Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал», — поделился свидетель нападения со «СтарХитом».

После произошедшего мать пострадавшего мальчика вызвала полицию. Стас Пьеха уже обратился к адвокату Сергею Жорину, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.

Певец ранее рассказал, чем ему пришлось пожертвовать ради карьеры. Пьеха не мог позволить себе делать в творчестве все, что захочется.

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