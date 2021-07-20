Юморист Николай Лукинский: Теща спрашивала, куда я ходил по вечерам

Известный юморист и пародист Николай Лукинский 20 июля отмечает день рождения. Ему 61 год. Артист речевого жанра рассказал в интервью ФАН, как в 44 года поступил в ГИТИС, почему его знаменитый номер оказался пророческим и какую роль играет в его жизни семья.

«Зрители поздравили меня на сцене»

— Николай Александрович, что сегодня делают юмористы ради хорошего настроения и улыбок окружающих?

— Они идут к зрителю и дают концерт. Я на гастролях в Сочи, у меня тур до 24 июля, а сегодня — сольное выступление в санатории «Актер». Все благополучно, успешно: еще вчера зрители поздравили меня на сцене с наступающим днем рождения. Я получил аплодисменты, цветы и вдохновляющие пожелания.

— На работу как на праздник? Зритель успел соскучиться за период вынужденных ограничений массовых мероприятий?

— На работу я иду как на праздник и зрители — тоже, хотя и не очень-то активно ходят из-за опасений встретиться с вирусом. Поэтому те, кто приходят, совершенно очевидно, очень соскучились: людям не хватает радости, встреч с прекрасным. Принимают тепло и доброжелательно.

— Вы за прививки?

— Я сделал прививку одним из первых. 15 декабря 2020 год объявили о прививках деятелям культуры, а 16-го я пошел в районную поликлинику и сделал ее. И вся моя семья привилась. Старшая дочка Ольга, которая живет Барселоне, специально дважды в апреле прилетала в Москву на прививки.

— Как получилось, что ваш знаменитый номер о студенте из Зимбабве оказался еще и пророческим?

— Через 15 лет после появления номера на концертах у меня появился темнокожий внук. Я предсказал будущее совей семьи. Старшая наследница Ольга, которая появилась у нас с женой Ириной в 1982 году, вышла замуж за африканца, с которым живет в Барселоне. У них малыш. В свои 5, 5 года он говорит на 4-х языках: испанском, английском, русском и каталонском. И теперь я предупреждаю зрителя, что имею дар предсказания и делаю их голосами Жириновского, Винокура. А старший внук, ему 10 — выходит со мной на сцену.

— Простота юмора, бытовые житейские ситуации, легкость, оптимизм — все это есть в вашем диалоге со зрителем и это ему по душе. Для многих вы свой. А что для вас в жизни главное?

— В моей жизни главное — это то, что я с женой с первого класса. Я влюбился в нее на первом уроке в первом классе, ждал от нее взаимности до 10 класса, ни с кем не заводил никаких дружб. Свадьба у нас была в 19 лет. И наше главное достижение — это два наших внука. Я думаю, что это главное в жизни — семья. Это моя основная тема, которая мне важнее всего, интереснее всего. А все достижения и успехи — это не главное.

— Вам пришлось придумывать сценический образ? Как вы оказались в цехе юмористов?

— Я родился в Новосибирске, учился на инженера. Мне было не очень интересно, потому что я поступил в технический вуз как боксер. Мне тренер посоветовал: «Давай в Новосибирскую государственную академию водного транспорта, там будет поддержка от институтского тренера».

Спорт мне действительно помогал: на 1 курсе я стал финалистом первенства вузов Новосибирска. Но там я проучился всего год. Родители моей будущей жены Ирины переехали в Смоленск, и мне пришлось переводиться из новосибирского института инженеров водного транспорта в смоленский филиал, потому что я так ее любил, что не мог не поехать следом за ней. Полгода жили в разлуке, переписывались каждый день и, после сдачи летней сессии, я перевелся в смоленский филиал.

Ни о каком сценическом образе речи не шло, речь шла о том, как выжить. Я имею в виду общежитие, подработку дворником, студенческую стипендию. Я с детства был поклонником театра. Но это другая история.

lukinskiynikolay.ru / Николай Лукинский

«Жена беременная, я студент»

— Все-таки была детская мечта о театре?

— В Смоленске бокс оказался на очень низком уровне, я походил в секцию, но понял, что бесперспективно. У меня образовалась свободная ниша. И со 2 по 4 курс я просто «околачивал» крыльцо смоленского театра, посмотрел все спектакли, познакомился с артистами и … загорелся театром.

Пришел в самодеятельность — это был молодежный эстрадный театр во Дворце культуры. Я был уже женат. Ирочка была беременная, мы ждали Ольгу. Я ей говорю: хочу попытать свои силы в самодеятельности. Первые роли у меня были очень значимыми: шаги за сценой (смеется). Я помню, громко надо было топать, а еще шум падающего тела — когда главный герой падал, я бросал большой противовес с грохотом. Имел успех.

— Страшновато было? Артисты мало зарабатывали.

— Там единственная была проблема: жена беременная, я студент и еще подрабатывал. А жили с тещей и тестем на тот момент. И теща как-то один раз спросила у Иры, куда он ходит по вечерам. А Ира у меня очень мудрая, она ответила: «Мам, ну если ему интересно, что ж я буду ему мешать?»

Я был увлечен возможностью выйти на сцену, репетировать. У кого-то были романы, но меня это нисколько не касалось, потому что я так люблю свою Иру, что и мыслей не возникало. У нас в этом особая гармония.

— Почему юмор, а не драма?

— У меня очень веселая, остроумная, неравнодушная к юмору семья. Отец всегда слушал программы по радио «С добрым утром» и мы с братом помнили все юморески от начала до конца. Когда появился телевизор, КВН смотрели и Кабачок «13 стульев». Поэтому я считал, что юмор — это норма. Однажды я почувствовал, что мои шутки вызывают смех у моих одноклассников и учителей, и понял: остроумие — самое интересное, что только может быть. То есть любовь к театру, юмор — это все объединилось, и я пошел в молодежный студенческий театр. Мы дублировали спектакли Райкина.

— Как из самодеятельности получилось перейти в профессионалы?

— В армии, в военном офицерском городке в Моздоке, я создал молодежный эстрадный театр из молодых офицеров, их жен и всех желающих. Закончил заочно Народный университет искусств в Москве. Я приезжаю в Новосибирск, устраиваюсь преподавать в ПТУ основы информатики и вычислительной техники, получаю квартиру и устраиваюсь во Дворец культуры им. Чкалова руководить театром самодеятельным. У себя в ПТУ тоже создаю театр из студентов и постепенно формирую свою сольную программу. Потом меня принимают в «Общество знание», где я создаю программу лекция-концерт об эстраде, о юморе, о жанрах, которые существуют.

В 1988 году я увольняюсь из училища и ДК и начинаю выступать от Молодежного центра в Новосибирске уже с сольными концертами. Это был мой переход из любителей в профессионалы. В 1991 году я дошел до Лиона Измайлова, который согласился меня посмотреть — мое выступление ему понравилось, и он взял меня в театр. На протяжении 4 лет я ездил из Смоленска в Москву.

К 1994 году я почувствовал, что мне нужно получать профессиональное образование, потому что у меня просто нет фундамента, — природному юмору не на что опереться. И если до поступления в ГИТИС я думал, что достиг какого-то потолка, то после я понял, что искусство бесконечно, никакого потолка не существует. Так я поступил в ГИТИС и закончил его в 50 лет.

ТАСС / Ладыгин Алексей

«Наша задача — не рассмешить, а удивить»

— «Аншлаг» 1990-х бил рекорды зрительского успеха. Конкуренции на нише телевизионного юмора практически не было. Но через 10 лет пришли другие юмористы. Что означает для вас этот процесс?

— Я думаю, что места хватит всем. Конечно, в творчестве такой закон присутствует: если ты стоишь на месте, значит, движешься назад. Поэтому надо просто не останавливаться, искать новые формы. Наша задача не в том, чтобы быть лучше кого-то. Я выхожу на сцену и после моего выступления зритель говорил: «Вот это да, вот это он выступил!» Если это происходит, значит мы занимаемся своим делом. Наша задача — не рассмешить, а удивить. Зритель должен сказать: «Ах!»

— Чем Лукинский от всех отличается?

— Ругают современную эстраду за пошлость. Я для себя выстроил очень четкий критерий, как отношусь к своему репертуару. Да, монолог должен быть актуальным, там должны быть репризы, даже если вставлены анекдоты, — я тоже этого не гнушаюсь. Смысл в том, что чем смешнее, тем лучше.

Я уже больше 20 лет являюсь алтарником храма Иоанна Кронштадтского в Жулебино в Москве. Прихожу на службу, иду в алтарь, надеваю стихарь и служу в алтаре. И соответственно, часто бываю на трапезе вместе со священниками, иногда даже какие-то там монологи читаю. Со временем я стал относиться к своему репертуару так: смог бы я этот монолог прочитать на трапезе перед священниками? У меня есть мой внутренний христиански «фильтр». Я материал фильтрую так, чтобы в них не было пошлости, издевательства, чернухи.

— Есть новые идеи для монологов?

— Пусть это останется загадкой. Я рад, что получил образование, это тоже помогает. Умение находить главное событие, цепь событий — это касается больше режиссерского образования.

— Есть ли конкретные авторы, с которыми вы работаете?

— Хорошие авторы есть. Я взял новый монолог у Измайлова. С ним мы сотрудничаем больше 30 лет.

— В стендап вы не уйдете?

— Мне как-то позвонили, настойчиво приглашали на один популярный канал, но пока не перезванивают. Я понимаю, что остроумие — это мой конек, надо попробовать.

— Женский стендап нравится?

— Девчонки талантливые, в Comedy Woman много интересного, многое меня смешит, но как только там начинается сквернословие, мат, пошлость — от женщины я не могу это слышать. Когда от красивой девушки исходит солдатский юмор, это пусть хоть стендап будет, хоть монолог, хоть песня — мне это не нравится.

ТАСС / Карпушкина Елизавета

Заслуженный артист России, юморист, телеведущий и шоумен Николай Лукинский родился 20 июля 1960 года в Новосибирске. Учился в Новосибирской государственной академии водного транспорта, окончил электромеханический факультет Московского энергетического института, филиал в Смоленске. После института служил офицером в Моздоке. Преподавал информатику в Новосибирском профтехучилище.

Профессионально работать на эстраде начал с 1990 года. В 1995-м появился на телевидении в программе Лиона Измайлова «Шоу-Досье». В 1997 году приглашен в программу «Аншлаг». Вел телепрограмму «Дело в шляпе».

В 2004 году поступил в РАТИ-ГИТИС (мастерская профессора Борисова М. Б.), а в 2010 году закончил обучение, получив диплом режиссера эстрады.

Лукинский — постоянный участник телевизионных проектов. В июле 2008 года победил в проекте Первого канала «Король ринга — 2». Участвовал в проектах Первого канала: «Большие гонки», «Жестокие игры», «Две звезды», постоянный гость передачи «Смеяться разрешается», «Смех с доставкой на дом».