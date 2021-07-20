Тихановская надеется на возвращение в Белоруссию до конца года

Вашингтон, 20 июля. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая сейчас находится в США, надеется на возвращение в родную республику в 2021 году.

Тихановская приехала в Вашингтон с надеждой на встречу с президентом США Джо Байденом, но таких контактов пока не состоялось. Тем не менее бывший кандидат в президенты Белоруссии заявила о намерении вернуться в Минск до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская обсудила белорусскую власть на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны поговорили об освобождении противников официального Минска из-под стражи.