Москва, 20 июля. Размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе превратит страны ЕС в мишень для России в случае войны, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Представители посольства России в Соединенных Штатах предупредили Вашингтон об угрозе развертывания на европейских территориях гиперзвукового вооружения. По их словам, это может повлечь за собой дестабилизацию обстановки в регионе, а также случайные вооруженные столкновения. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии для издания «ПолитРоссия» отметил, что подобные американские ракеты в Европе могут быть опасны для РФ.

Градус ракетного противостояния между Москвой и Вашингтоном после появления гиперзвукового оружия в европейских государствах резко возрастет, сказал Баранец. Он подчеркнул, что в Европе этого должны особенно опасаться, так как все объекты с подобными ракетами сразу же попадут под прицел России.

«Размещая гиперзвуковые ракеты в Европе, Америка минирует ее, превращает в большую боевую цель для России», — констатировал военный обозреватель «Комсомольской правды».

Американские власти пытаются обвести вокруг пальца Москву, заявляя, что в РФ не имеют точной информации о том, какие боеголовки будут установлены на гиперзвуковые ракеты: обычные или ядерные. Баранец объяснил, чем ответит РФ на хитрый ракетный ход США с «минированием» Европы. По его словам, в мире еще не существует технологий, которые позволили ли бы мгновенно засечь в воздухе подобный боеприпас и определить начинку ее боевой части. Военный обозреватель «Комсомольской правды» добавил, РФ будет «не по-детски лупить» в ответ на применение гиперзвуковых ракет, так как в Москве автоматически будут считать подобные боеприпасы ядерными.

Ранее жители Японии заявили, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может устроить настоящий Армагеддон. По их мнению, от подобного оружия не смогут защитить даже американские системы противоракетной обороны, в частности, Aegis. Японцы подчеркнули, что им будет некуда бежать от «Циркона» в случае войны с РФ.