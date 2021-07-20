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Самарские власти разрешили пустить на матч «Крыльев» с «Ахматом» 13 тысяч болельщиков
Общество
Самарские власти разрешили пустить на матч «Крыльев» с «Ахматом» 13 тысяч болельщиков
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов

Самара, 20 июля. На заседании регионального оперштаба решался вопрос о допуске зрителей на матч чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Ахматом» из Грозного. Встреча состоится в воскресенье, 25 июля в 20 часов по самарскому времени. Это будет игра первого тура нового сезона.

По сведениям ФАН, рассматривалось три варианта: разрешить заполнить стадион наполовину, на 30% либо провести матч вовсе без зрителей. Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, было принято решение допустить на игру болельщиков в количестве не более 30% от вместимости «Солидарность Арены».

Учитывая, что на самарском стадионе чуть менее 45 тысяч зрительских мест, получается, что на матч с «Ахматом» может быть продано не более 13 500 билетов. Возможно, эта цифра вполне сопоставима с интересом самарцев к этому матчу. Сложнее будет, если такая же квота сохранится на игру 2-го тура, в которой «Крылья» будут принимать столичный «Спартак», — число желающих ее посетить будет явно выше обозначенной цифры.

«Для посещения матча не требуется ПЦР-тест, однако необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. В связи с COVID-обстановкой все развлекательные мероприятия пройдут исключительно в чаше стадиона», — сообщает пресс-служба самарского клуба.

Также на стадионе будет действовать специальный сектор с отдельным входом и более низкой ценой для тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Самарской области ужесточены противоэпидемические меры. В частности, закрыты фудкорты в торговых центрах.
 

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