Экономист Чирков спрогнозировал затяжную коррекцию биткоина

Москва, 20 июля. Сопротивление властей некоторых стран может создать угрозу для обращения криптовалюты и негативно сказаться на стоимости цифровых активов.

Майнеры в Китае оказались под сильным давлением государства, и если другие правительства будут следовать этому примеру, криптосообщество рискует потерять слишком много производственных мощностей, заявил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков.

«Никакое государство в мире, особенно то, чьи деньги востребованы, не хочет, чтобы подрывались позиции его национальной валюты», — приводит «Радио 1» слова специалиста.

Чирков сомневается, что биткоин перестанет существовать, однако предсказывает ему продолжительное падение. Он полагает, что курс самой популярной криптовалюты будет снижаться на протяжении «месяцев или лет».

Последнее резкое падение котировок произошло 20 июля: цена BTC опустилась ниже 30 тыс. долларов, а капитализация рынка уменьшилась до 556,30 миллиарда долларов.

Между тем президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин посоветовал не бояться вложений в биткоина, потому что через два-три года они полностью себя окупят. Даже если в ближайший месяц цена упадет до 25 тысяч долларов, затем вновь наступит фаза роста, цитирует его «ФедералПресс».