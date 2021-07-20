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Автоэксперт Моржаретто объяснил, почему не видит смысла в обязательном техосмотре

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:51
Общество
Автоэксперт Моржаретто объяснил, почему не видит смысла в обязательном техосмотре
pixabay.com/PD

Москва, 20 июля. Смысла в техосмотре нет. Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, почему придерживается такого мнения.

Эта процедура бессмысленна из-за полной ответственности самого владельца за техническое состояние автомобиля. К тому же уровень аварийности на дорогах по причине неисправности транспортного средства крайне незначителен, отметил партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Число аварий по вине неисправности автомобилей ничтожно. Сейчас ГАИ официально говорят, что это 0,1%. Поэтому смысла в техосмотре нет, поскольку в правилах дорожного движения написано: «За техническое состояние автомобиля отвечает его владелец», водитель», — отметил специалист в интервью для первого подмосковного «Радио 1».

Игорь Моржаретто поддерживает проект ГИБДД об отмене обязательного техосмотра для водителей. Он считает, что нынешня система «завела всех в тупик». Специалист отметил необходимость в более подробном изучении проекта Совета Федерации.

Депутат Госдумы и член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев объяснил опасность ужесточения правил прохождения техосмотра. Это может спровоцировать рост недовольства среди автомобилистов, убежден он.

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транспорт моржаретто техосмотр
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