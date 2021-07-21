Следователи рассказали подробности о страшном бункере с крематорием в Ленобласти

В бункере во Всеволожском районе Ленинградской области, похожем на частную секретную тюрьму, не было обнаружено следов пребывания людей. Об этом в своей статье сообщила помощник руководителя СУ СК России по Ленобласти Мария Добрынина.

Она отмечает, что следователи региона расследуют уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле марки «Мерседес», находившегося на трассе Сортавала — Санкт-Петербург в Ленобласти. Было установлено, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля.

«По имеющимся данным, этот автомобиль проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми», — подчеркнула она.

Добрынина заявила, что «по результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено».

«Эти данные получены в результате следствия. Подвал неоднократно осмотрен следователями и криминалистами следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГУК СК России. Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз», — отметила Добрынина.

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Помощник руководителя СУ СК России по Ленобласти сообщила, что земельный участок, где находится бункер, принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге. Он был неоднократно допрошен в качестве свидетеля.

«Мужчина сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по прошению своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. Вместе с тем следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, и в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения, — пояснила она.

Кроме того, Добрынина рассказала о судьбе найденного помещения.

«Все необходимые мероприятия по исследованию помещений в рамках уголовного дела об убийстве проведены. В настоящее время вход в подвал был засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию», — заключила она.

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Ранее сообщалось, что силовики в срочном порядке закопали тюремный бункер в Ленинградской области, который был обнаружен на территории заброшенного коттеджного поселка «Новый Петербург». Тюрьма состояла из трех камер с кроватями. Кроме того, на придомовой территории частного дома расположена баня, от которой прорыт подземный ход, ведущий к большой печи, напоминающей крематорий.