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В Коврове появится новая музейная экспозиция на оружейную тему

  /   Обновлено: 20 июля 2021 17:47
Общество
В Коврове появится новая музейная экспозиция на оружейную тему
wikipedia.org  /  Алексей Белобородов / CC BY-SA 3.0

Ковров, 20 июля. Историко-мемориальный музей в Коврове готовится открыть новую экспозицию, посвященную вооружению.

Подрядчик разработает для города специальную экспозицию под названием «Ковров — город оружейной славы». Планируется разместить ее по адресу Абельмана, 33. Стоимость контракта составила 20 миллионов рублей. Техзадание предусматривает планировку будущих разделов экспозиции и экскурсионные маршруты для всех категорий граждан.

Предполагается создать «Общемузейное мобильное приложение». Подобная программа крайне важна для работы всей экспозиции в формате современных музеев, сообщает газета «Владимирские ведомости».

Директор музея «Самара Космическая» Елена Кузина ранее рассказала, как в городе была установлена космическая ракета «Союз». Также специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов сообщил о роли Героя СССР Павла Ротмистрова в Великой Отечественной войне, пишет RT.

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оружие музей ковров экспозиция
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