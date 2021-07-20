В Коврове появится новая музейная экспозиция на оружейную тему

Ковров, 20 июля. Историко-мемориальный музей в Коврове готовится открыть новую экспозицию, посвященную вооружению.

Подрядчик разработает для города специальную экспозицию под названием «Ковров — город оружейной славы». Планируется разместить ее по адресу Абельмана, 33. Стоимость контракта составила 20 миллионов рублей. Техзадание предусматривает планировку будущих разделов экспозиции и экскурсионные маршруты для всех категорий граждан.

Предполагается создать «Общемузейное мобильное приложение». Подобная программа крайне важна для работы всей экспозиции в формате современных музеев, сообщает газета «Владимирские ведомости».

Директор музея «Самара Космическая» Елена Кузина ранее рассказала, как в городе была установлена космическая ракета «Союз». Также специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов сообщил о роли Героя СССР Павла Ротмистрова в Великой Отечественной войне, пишет RT.