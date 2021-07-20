«Зона вакцинации». Геннадий Онищенко

На этот раз в гостях у ведущего программы Федерального агентства новостей «Зона» Игоря Кимаковского доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы РФ недавно заявил, что призывающих к отказу от вакцинации против коронавируса врачей необходимо привлекать к уголовной ответственности. Сам он привился отечественным препаратом «КовиВак», но раскрывать причины такого выбора не спешит.

О «пещерных взглядах» некоторых европейских политиков на «Спутник V», а также о том, почему Онищенко не хочет советовать какую-то конкретную вакцину — в новом выпуске «Зоны».