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«Зона вакцинации». Геннадий Онищенко
Общество
«Зона вакцинации». Геннадий Онищенко

На этот раз в гостях у ведущего программы Федерального агентства новостей «Зона» Игоря Кимаковского доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы РФ недавно заявил, что призывающих к отказу от вакцинации против коронавируса врачей необходимо привлекать к уголовной ответственности. Сам он привился отечественным препаратом «КовиВак», но раскрывать причины такого выбора не спешит.

О «пещерных взглядах» некоторых европейских политиков на «Спутник V», а также о том, почему Онищенко не хочет советовать какую-то конкретную вакцину — в новом выпуске «Зоны».

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Все новости / Общество / «Зона вакцинации». Геннадий Онищенко
геннадий онищенко вакцинация пандемия коронавирус спутник V проектзона игорь кимаковский
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